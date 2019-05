Dynamische korting op verse producten: bij deze supermarkt verandert de prijs dagelijks

ZANDVOORT - In de strijd tegen voedselverspilling experimenteert de Albert Heijn in Zandvoort met dynamische kortingen. Hoe dichter een vers product tegen de uiterste houdbaarheidsdatum aanloopt, hoe hoger de korting. "Supermarkten gooien elke dag zestig miljoen kilo producten weg", zegt Anita Scholte, hoofd Duurzaamheid van Albert Heijn. "Dat vinden we te veel."

In de Zandvoortse supermarkt wordt de korting op vers-producten die bijna over de datum zijn daarom contiinu aangepast. Een helse klus voor medewerkers zou je misschien denken, ware het niet dat de digitale etiketten in de schappen in voortdurende verbinding met de kassa's staan.

De korting loopt op tot zestig procent van de oorspronkelijke verkoopprijs, wat betekent dat je het product een dag voor het verstrijken van de houdbaarheidsdatum voor minder dan de helft kan meenemen. "Een mooie korting voor de klant - die het product hopelijk meeneemt - en wij hoeven aan het eind van de dag geen eten meer weg te gooien", aldus Scholte.

Korting-stickers

Tot nog toe is de Zandvoortse supermarkt de enige die met dynamische kortingen werkt, al maken veel supermarktketens al veel langer gebruik van korting-stickers. Die stickers worden op producten geplakt die tegen de uiterste houdbaarheidsdatum lopen, in de hoop daarmee de consument te verleiden het product alsnog mee te nemen.