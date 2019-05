Gastles over Salomonseilanden voor Heemskerkse scholieren: "Hoe vaak krijg je die kans?"

HEEMSKERK - Het was een bijzondere les, een les die ze nooit meer zullen krijgen. Want hoe vaak staan op school nu eigenlijk de Salomonseilanden centraal? Groep acht van de Sint Leonardusschool in Heemskerk pikte het toch maar mooi mee. Sinds vanmiddag weten ze 'alles' over de eilandengroep ten noordoosten van Australië.

Woensdagavond speelt het nationale voetbalelftal van de Salomoneilanden op sportpark De Vlotter een oefenwedstrijd tegen ADO'20. Het duel wordt gespeeld ter voorbereiding op de Pacific Games, half juli op Samoa. De ploeg staat onder leiding van Wim Rijsbergen, oud-speler van onder meer Feyenoord en Bastia en oud-international.

Een dag voor de wedstrijd tegen de plaatselijke amateurs vertelden begeleiders van de ploeg op de basisschool over de eilandengroep en de gewoonten van de circa 600.000 inwoners. "Heel interessant', zei 'meester' Erwin Steenkamp. "Hoe vaak krijg je de kans verhalen te horen over dit soort landen, die zo ver weg liggen?"

Groen-blauwe vlag

Clive Tuimaka, geboren en opgegroeid op een van de Salomonseilanden, vertelde gepassioneerd over zijn land van herkomst en de inwoners. Hij zwaaide met de nationale groen-blauwe vlag en bracht na de les een lied ten gehore. Muziek maken kunnen ze, net als voetballen trouwens. De nationale ploeg staat weliswaar 'slechts' 139ste op de FIFA-ranglijst, dat is wel hoger dan veel bekendere landen als Guatemala (143e) en Cuba (174e).

De wedstrijd van morgenavond begint om 19.30 uur. Bekijk de video hieronder voor een impressie van het trainingskamp van het nationaal team van de archipel.