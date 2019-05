NS en ProRail bezorgen Freek (6) de 'spoorwensdag' van zijn leven

HAARLEM - Een fantastisch mooie dag voor de 6-jarige Freek Abelman. Hij mocht vandaag de werkloods van de NS van binnen bekijken, waarmee een langgekoesterde wens in vervulling ging.

Het is allemaal een beetje onwerkelijk voor hem, maar het is toch echt waar. Freek mag naar binnen bij de werkplaats van de NS in Haarlem. Een speciaal moment waar hij lang naar uit heeft gekeken. "Ja, het is echt heel leuk", vertelt Freek blij.

Spoorwensdagen

De spoorwensdagen zijn voor jong en oud. Het wordt georganiseerd door NS en Prorail met als doel om zoveel mogelijk trein- en spoorwensen in vervulling te laten gaan. "Ik zag hem stralen, dus ik denk dat hij wel een leuke dag heeft", zegt Anne van der Wel van de NS.



Freek, die als hij later groot is graag machinist wil worden, komt ogen te kort. Van een trein die in de verf wordt gezet tot de spiksplinternieuwe treinstoelen die nog snel even door de test gaan. "Ja, deze zit prima", oordeelt Freek lachend.



Trots

"Ik vind het zo mooi om mijn zoon te zien genieten, dat is zo gaaf", zegt vader Jasper. Hij is blij voor z'n zoon, maar geniet stiekem zelf ook volop. "Dit is zo'n unieke kans. Het is niet alleen leuk voor hem, maar ook voor mij."

Na een gesmeerd verlopen dag liep iedereen met een blij gezicht de werkplaats uit. "Ik geef het een cijfer 12", besluit Freek.