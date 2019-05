Hoe dom is deze winkeldief in Heerhugowaard?

HEERHUGOWAARD - Een winkeldief die vanmiddag iets had gestolen uit een winkel in Heerhugowaard heeft zijn portemonnee in de zaak achtergelaten. In zijn beurs zat ook een identiteitskaart.

Wijkagent Maurice Smit grapt op Twitter: 'Bij deze nomineer ik hem als persoon van de maand!'



Wat de dief heeft gestolen en in welke winkel is niet duidelijk. De zaak is overgedragen aan de recherche, laat Smit weten aan NH Nieuws.