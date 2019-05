Formule 1-fotograaf koestert mooie herinneringen aan overleden Niki Lauda

ZANDVOORT - Het doet Formule 1-fotograaf Pieter Kamp veel dat een van zijn favoriete coureurs vandaag overleed. Hij heeft mooie herinneringen aan de tijd waarin Niki Lauda actief was in de sport waarvan hijzelf ontelbare foto's maakte.

In de jaren '70 en '80 stond fotograaf Pieter Kamp vaak langs Grand Prix-circuits in binnen- en buitenland. Hij keek graag door zijn lens naar het spektakel, en dan in het bijzonder naar Lauda. "Het was een aardige kerel", blikt hij terug. "Hij heeft een hoop voor de sport gedaan, want ik denk dat er door hem ook veel aan veiligheid is gedaan."

Lees ook: VIDEO: Niki Lauda's laatste race op Zandvoort



Bekijk hier het interview met Pieter Kamp.



(Tekst loopt verder onder de video)



Vanmorgen vroeg werd bekend dat Niki Lauda is overleden. De Oostenrijkse racelegende pakte in zijn carrière drie wereldtitels en drie keer kwam hij in Zandvoort als eerste over de finish. De laatste keer - in 1985 - was direct de allerlaatste race van zijn carrière. Pieter had Lauda graag op het circuitpark teruggezien. "Het had heel mooi geweest als de laatste winnaar ook weer bij de hernieuwde komst van de Grand Prix erbij zou zijn", vertelt hij. "Dat is heel jammer."

Lees ook: Eerbetoon Niki Lauda op circuit van Zandvoort

Vrolijk

In 1976 overleefde Niki Lauda een verschrikkelijk ongeluk. Hij hield daar zwaar letsel aan over, waaronder brandwonden aan zijn gezicht en ernstige aandoeningen aan zijn longen. Toch keerde hij na zes weken weer terug op het circuit en bleef ook daarna nog lange tijd actief in de sport.

Ook Pieter legde hem nog vaak vast op de gevoelige plaat. "Het mooie van Lauda vond ik dat 'ie na zijn ongeluk gewoon is doorgegaan met zijn carrière en een vrolijk mens bleef. Doorgaan tot het gaatje en willen winnen. Die passie, die had hij en mensen met passie zijn altijd mooi."