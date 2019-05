Politie jaagt op stonede en dronken Audi-bestuurder met vuurwapen

BEVERWIJK - Na een auto-achtervolging door meerdere plaatsen in Noord-Holland heeft de politie vannacht een 22-jarige man aangehouden. Hij was mogelijk onder invloed was van drank en drugs en had een nepwapen in zijn dashboardkastje liggen.

De politie reed over de snelwegparkeerplaats Akermaat langs de A9 bij Heemskerk toen er een auto met een Slowaaks kenteken voorbij raasde. "We moesten flink gasgeven om achter het voertuig te komen", zegt de politie. De rode Audi racete over de snelweg bij Beverwijk. "Als een echte coureur baande de chauffeur zich daarna door het centrum." Over weg zoeven

Vervolgens reed hij richting Wijk aan Zee. "Tijdens het volgen zagen wij de bestuurder over de gehele weg zoeven zonder rekening te houden met de belijning, om vervolgens op een rotonde zelfs volledig uit te breken." Bij een snelheidsmeting werd een overschrijding van vijftig kilometer per uur gemeten. De politie heeft daarom het rijbewijs ingevorderd. Daarnaast bleek de bestuurder op basis van een speeksel- en blaastest mogelijk onder invloed van THC en alcohol. Airsoftwapen

Alsof dat nog niet gevoeg was: in het dasboardkastje trof een van de agenten een vuurwapen aan. Later bleek dit een niet van echt te onderscheiden airsoftwapen te zijn. De recherche onderzoekt de zaak verder.