Hilversum doet definitief niet mee aan landelijk wietexperiment

HILVERSUM - De gemeente Hilversum heeft besloten af te zien van deelname aan het landelijke wietexperiment. "Er is onvoldoende draagvlak bij lokale coffeeshophouders, dus wij gaan ons niet aanmelden," zegt burgemeester Pieter Broertjes.

De gemeente heeft met Hilversumse coffeeshophouders om tafel gezeten om deelname aan het wietexperiment te bespreken. "Er was weinig animo voor het plan, zoals de minister het nu voorstelt," zegt Broertjes tegen NH Nieuws. Daarom heeft de gemeente besloten om zich niet officieel aan te melden. "Zowel de minister als de gemeenteraad zullen dit van mij per brief te horen krijgen." Het experiment hield in dat gemeentes zelf wiet zouden telen.

Gedraaide joint

Het plan zou de wietproductie uit de criminele sfeer moeten halen, maar de coffeeshophouders vreesden juist het omgekeerde. "Er is angst voor meer straathandel," zegt de burgemeester. Het assortiment wordt namelijk beperkter bij deelname aan het wietexperiment. "Vooral de gedraaide joint is populair hier. Die zou dan niet meer in de coffeeshop verkocht mogen worden, waardoor verkoop op straat kan toenemen."

Lees ook: Deze Noord-Hollandse gemeentes willen zelf wiet gaan kweken

Ook was het voor de coffeeshophouders onduidelijk hoe het verder zou gaan na het experiment. "Het is een experiment van vier jaar, dat pas in 2021 van start zou gaan. Ze voorzien problemen met de logistiek en veiligheid na afloop van het experiment."

Het wietexperiment is een landelijk inititatief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Tot 10 juni kunnen geïnteresseerde gemeentes zich aanmelden. Maximaal tien gemeentes zullen worden geselecteerd.