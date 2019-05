Freek de Jonge speelt vogelwachter op 'onbewoond eiland' Texel

TEXEL - "Af en toe kostte het wel moeite om wandelaars buiten beeld te houden, maar uiteindelijk is het gelukt en zonder al te veel gemor." Threes Anna is de regisseur van de Vogelwachter, een film waarin Freek de Jonge een oude vogelwachter op een onbewoond eiland speelt. Waarom de keuze voor de filmset dan toch op Texel is gevallen? "Ik woon hier, en wie wil er nou niet filmen in het Rijksmuseum van de natuur?"

De afgelopen weken was de Slufter op Texel het decor van de film met acteur en cabaretier Freek de Jonge in de hoofdrol. "Nee, ik doe niet grappig in de film. Het is een heel verstilde film waarin bijna niet gesproken wordt. Het is geen slapstick in de stijl van Tati of Chaplin.



Het gaat over een man die helemaal op zijn gemak is op zijn eiland en een is met de natuur. Zijn post wordt opgeheven en daar wil 'ie niet aan. We zien zijn worsteling met dit noodlottige gegeven."

Nog twee personages

Behalve de vogelwachter zijn er nog twee personages, die beide een zeer bescheiden aandeel hebben in de film: die van de jonge vogelwachter, en die van een vrouw die op het eiland aanspoelt. "Het voordeel van alleen spelen is dat je je ook niet hoeft te ergeren aan de tegenspeler die het niet goed doet. De last van het slagen ligt natuurlijk wel op mijn schouders."

Regisseur Threes Anna, die sinds enige jaren op Texel woont, werd vooral bekend met haar werk voor theatergroep de Dogtroep. Met hen maakte ze vijftig voorstellingen. Daarnaast is ze schrijfster en maakte ze meerdere films, waaronder Platina blues op de muziek van The Lau.



Wrange bijsmaak

Voor Freek heeft de locatie een wrange bijsmaak. Toen hij in 1974 met zijn vrouw op het eiland was, overleed hun kindje van drie maanden oud. Het kind was een jaar daarvoor ook op het eiland verwekt. "Thuis denk ik er niet vaak meer aan, maar nu ik hier rondloop komt het constant in mijn gedachten. Dat was een erg verdrietige tijd. Maar met de filmopnames maak ik nu ook weer nieuwe herinneringen aan."

Freek is razend enthousiast over de film. "Dit is een mooi avontuur met Threes en de crew. Een van de mooiste dingen die ik ooit gedaan heb."

In de bioscoop

De film de Vogelwachter draait naar verwachting volgend jaar in de bioscoop, mogelijk met een première op Texel.