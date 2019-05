72-jarige man naar gevangenis om ontucht met 6-jarige tijdens oppassen

HEEMSKERK - Een 72-jarige man uit Heemskerk moet de cel in omdat hij ontucht heeft gepleegd met een meisje van 6. Het gerechtshof in Amsterdam legde hem een straf van zes maanden op, waarvan vier voorwaardelijk.

De rechtbank sprak de man eerder vrij omdat in de dagvaarding niet juist vermeld stond waar de man ontucht had gepleegd. Het Openbaar Ministerie herstelde de vergissing in hoger beroep en eiste een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan vijf voorwaardelijk.

Volgens het hof is bewezen dat de man op 13 april 2015 in zijn woning "ontuchtige handelingen" heeft verricht met het meisje. Het kind was toen zes en is de dochter van de vriendin van zijn zoon. De man van 72 paste op.

Misbruik van rol als oppas

Het hof weegt zwaar mee dat de veroordeelde zich niet heeft gedragen zoals van een oppas mag worden verwacht. "Hij maakte misbruik van zijn rol en van het vertrouwen dat het kind in hem mocht stellen." Het hof heeft in de beslissing voor de straf ook laten meewegen dat de man wat er was gebeurd probeerde te verbergen door tegen het meisje te zeggen dat het 'hun geheimpje' was.

De man uit Heemskerk moet ook 56,84 euro betalen aan materiële schade en 500 euro aan immateriële schade.