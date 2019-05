Alkmaarse Vlielandbrug buiten gebruik vanwege defect 'uniek' onderdeel

ALKMAAR - De Vlielandbrug, de brug tussen de Helderseweg en Oude Kanaaldijk in Alkmaar, is stuk. Hij staat sinds gistermiddag open en kan niet worden gebruikt. Volgens de gemeente is er een belangrijk onderdeel stuk. Vervangen zou de oplossing zijn, maar het component is op dit moment nergens te krijgen.

De onderhoudsaannemer zoekt op dit moment 'stad en land af' naar een vervangend onderdeel. "Het is een uniek systeem en op dit moment kunnen we gewoon niet aan het kapotte onderdeel komen", laat een woordvoerder van de gemeente weten aan Alkmaar Centraal.

Omleiding

Het is niet duidelijk hoelang het duurt voordat de brug weer in gebruik kan worden genomen. Fiets- en voetgangersverkeer wordt omgeleid via de Koedijkervlotbrug en de Spoorbrug.

De Vlielandbrug is niet de enige Alkmaarse brug die niet kan worden gebruikt. Twee kilometer verderop staat de Victoriebrug ook al lange tijd lang open. Uit een rapport van twee gerenomeerde ingenieursbureau bestaat er serieus instortingsgevaar. De constructie van stalen palen die is aangebracht kan het gewicht van de brug niet dragen.

De Victoriebrug zou pas in maart 2020 weer open kunnen.