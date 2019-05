Politie waarschuwt: inbraakgolf in dure auto's Bergen

BERGEN - In Bergen en omgeving is er in de afgelopen drie weken bij tien auto's ingebroken. Soms werd er een ruitje ingetikt, maar meestal lieten de dieven nauwelijks braakschade achter nadat ze de auto's leegroofden. De buit bestond uit airbags, boordcomputers en navigatiesystemen.

Dat laat de politie weten in een bericht op Facebook. Het zou in de meeste gevallen gaan om 'dure auto's'.

Keyless

De politie waarschuwt automobilisten voor de inbraken - en dan specifiek bestuurders met een 'keyless entry'-auto. Bij zo'n voertuig opent de auto automatisch wanneer de bestuurder met de autosleutel in de buurt komt. 'Dieven zijn in staat om het signaal van de autosleutel vanaf buiten op te vangen - terwijl de sleutel in uw woning ligt. Ze kunnen daarna binnen een paar minuten hun slag slaan', aldus Politie Alkmaar.





Dat zouden inbrekers meestal doen tijdens de nacht. Het advies van de politie is: laat het signaal bij uw dealer activeren of bewaar de sleutel in een metalen kistje. Parkeer uw auto ook waar 'ie in het zicht is of waar het licht is, zegt de politie.



Tot slot drukt de politie Noord-Hollanders op het hart om bij verdacht rondstruinende mensen meteen de politie te bellen.