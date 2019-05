Ontwikkeling Enkhuizerzand: Droomparken neemt project over van OREZ

ENKHUIZEN - Vakantieparkenbedrijf Droomparken neemt de ontwikkeling van recreatiegebied Enkhuizerzand over van de huidige projectontwikkelaar Orez. Het omstreden project moet onder meer zorgen voor een vakantiepark met zo'n tweehonderd vakantiewoningen, een nieuwe camping en een strand.

Meerdere partijen hebben al bezwaar gemaakt tegen het plan. Vooral de vakantiewoningen die tot in het IJsselmeer gebouwd worden, leiden tot veel verzet. Ze komen pal naast het Zuiderzeemuseum te liggen wat volgens hen ten koste gaat van de museale beleving.

Mede daarom maakte ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) al bezwaar. Ook de provincie is kritisch over het project dreigde het bestemmingsplan al te blokkeren als het niet zou voldoen aan de provinciale regels.

Volledige overname van contract

De gemeente geeft aan altijd al de wens te hebben gehad dat een landelijke partij het gebied zou gaan exploiteren. Deze lijken ze nu in Droomparken te hebben gevonden, die al veertien andere parken heeft. Het bedrijf neemt het contract volledig over, en dus verandert er ook niets aan de originele plannen. Al laat de nieuwe eigenaar wel weten de betrokken partijen meer te willen horen.

'Goede buur'

"Droomparken zal alle verplichtingen nakomen maar wil ook een goede buur zijn. We streven waar mogelijk, binnen de voorwaarden van de gemeente, om te voldoen aan de wensen en ideeën die lokaal leven." Droompark lijkt erop te duiden dat er ruimte is om de plannen nog aan te passen. Al spreekt het bedrijf dat tegenover NH Nieuws niet hardop uit: "We gaan in ieder geval met iedereen in gesprek."



'Nog niet overtuigd'

Het actiecomité Tot Behoud van het Enkhuizerzand is niet overtuigd van de ontwikkelingen. "We geloven niet dat dit wat gaat veranderen", aldus Netty Reder. Het Zuiderzeemuseum was nog niet op de hoogte en wil pas reageren als ze alle details weten.

Alle stakeholders worden vanmiddag bijgepraat over de ontwikkelingen. In september neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het bestemmingsplan.