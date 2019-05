Avondvierdaagse Huizen tóch van start gegaan: ruim 2000 deelnemers

HUIZEN - De avondvierdaagse in Huizen is begonnen. Ruim 2000 kinderen en volwassenen lopen dagelijks vijf of tien kilometer.

Het was nog even spannend, want door een gebrek aan vrijwilligers dreigde het evenement dit jaar in het water te vallen. Maar dankzij een noodoproep van de wethouder, kwamen er volop aanmeldingen binnen en ging de vierdaagse van start.

Lees ook: Kersverse vrijwilligers leren om avondvierdaagse Huizen in goede banen te leiden

De avondvierdaagse duurt nog tot en met donderdag.

NH Gooi was bij de start van de Avondvierdaagse. Bekijk hieronder de beelden: