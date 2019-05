Dankzij Christiaan (16) kan publiek stem uitbrengen op favoriete Songfestival-locatie

NIBBIXWOUD - Wordt het de Ziggo Dome in Amsterdam, de Jaarbeurs in Utrecht of toch compleet ergens anders? De strijd tussen steden en evenementlocaties om volgend jaar het Songfestival te kunnen organiseren is losgebarsten. Om ook het publiek mee te laten beslissen, heeft de 16-jarige Christiaan Boukens uit Nibbixwoud een site ontworpen.

"Ik kwam afgelopen zaterdag heel laat thuis en toen hoorde ik dat Duncan Laurence had gewonnen", vertelt de scholier. "Ik zag ook meteen de discussie voorbijkomen van waar het dan georganiseerd moest worden en bedacht me dat een site misschien wel de oplossing zou kunnen zijn."

Stemmen

De jonge Nibbixwouder kruipt meteen achter zijn computer en flanst in anderhalf uur de site in elkaar. De bezoekers kunnen stemmen op al genoemde locaties, maar kunnen zelf ook opties aandragen.

"Het gaat best hard", vertelt Christiaan trots. "Inmiddels hebben al zo'n 1.300 mensen gereageerd. Klasgenoten verklaren me voor gek omdat ik geld heb betaald voor advertenties, maar ik vind dat niet erg. Ik wil het graag leren om goed websites te maken, dus ik had het er wel voor over."

Top-3

De Ziggo Dome in Amsterdam gaat ruim aan kop, met 363 stemmen. Daarna volgt verrassend genoeg Leeuwarden (die nog geen specifieke locatie hebben) met 152 stemmen. De top-3 wordt compleet gemaakt met Ahoy in Rotterdam.