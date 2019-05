Negentig 'zusters' uit Hoogwoud fietsen met witte blouse en zwarte baret te bedevaart

HOOGWOUD - De dames van 'Zusters van de Grael' in Hoogwoud hebben een nieuwe traditie. Zij gaan met 95 dames op de fiets te bedevaart. Maar echt gelovig zijn ze nou ook weer niet. "We zijn voor iedereen toegankelijk. Wat zijn stiekem een beetje los zand, maar dat maakt het zo gezellig", vertelt organisator Anja Graas.

Op de laatste zaterdag in mei gaat deze grote groep dames op de fiets via de kapel in Zwaag naar Oosterleek en via Saalhof Wognum weer terug naar Hoogwoud. Het belooft een bijzonder gezicht te worden, want de dames zijn allemaal gekleed in witte blouses en zwarte baretten. "Wanneer zie je nou zo'n megastoet met 95 vrouwen fietsen, in dezelfde kleding? Dat trekt veel bekijks. Het is echt heel leuk", vertelt een enthousiaste Anja.

Lees ook: Op e-bikes van Wipperfürth naar Hoogwoud: 50 senioren fietsen 'Tour de Classique'

'Dat willen wij ook'

Er was al een mannengroep uit Hoogwoud die elk jaar op bedevaart ging. Dat wilden de vrouwen ook wel, dus gingen ze op zoek naar een organisatie. Er was vroeger een organisatie genaamd 'Zusters van de Graal' maar dat vonden de dames uit Hoogwoud niet helemaal passen. "Wij willen zonder voorwaarden voor iedereen toegankelijk zijn. Dus we zijn nu de 'Zusters van de Grael', met een iets andere spelling als knipoog."

Niet echt gelovig

Braas vertelt dat het vooral leuk is en dat 'je op deze manier nieuwe mensen ontmoet'. "Mijn buurvrouw zit er ook bij, en die sprak ik voorheen nooit." En ondanks dat de fietstocht de naam krijgt van een bedevaart, is niets minder waar. "Oké, we vertrekken inderdaad vanuit de kerk, maar er fietsen ook dames mee die niet gelovig zijn."

Saamhorigheid in outfits

De baretten en blousjes zijn een begrip van vroeger, zoals de echte zusters van de graal zich hebben gekleed. "En we vonden die saamhorigheid wel leuk, dat je er allemaal hetzelfde uitziet."