Musicalster Frank Sanders: "Jonge mensen die auditie komen doen, weten niet eens meer wie ik ben"

AMSTERDAM - Frank Sanders is een geboren entertainer. Hij maakte naam als cabaretier en later als musicalster. Samen met Jos Brink maakte hij al musicals in een tijd dat het grote publiek de musical nog moest ontdekken. Naast de optredens genoot hij ook van het lesgeven. Dankzij de Frank Sanders Academie hebben inmiddels heel wat musicalsterren in de dop de fijne kneepjes van het vak geleerd.

Biografie



Naam: Frank Sanders (Franklin Fonseca Balinge)



Geboren: Amsterdam, 15 mei 1946



Beroep: Cabaretier, musicalster, choreograaf, medeoprichter Frank Sanders Academie



Erelijst: Zilveren Harp (1976), Musical Oeuvre Award (2005)

Veel theaterkostuums heeft Frank Sanders niet bewaard, maar speciaal voor ons dook hij er nog eentje op uit een vuilniszak met oude kleren: het kostuum van een hofmaarschalk uit de musical Zzinderella.

"Dat was het 25-jarig jubileum van Jos en mij", vertelt Frank Sanders. "En dat vierden we met een musical. Het was ooit een heel mooi pak. En heel fijn om aan te hebben, zwaar, maar wel heel erg leuk."

Lesgeven

Frank Sanders kreeg grote bekendheid, eerst als cabaretier en later als musicalster. Al heel vroeg begon hij zijn kennis te delen met leerlingen en beginnelingen uit het vak. Ze kregen ook de kans in de theaterprogramma's van Frank Sanders en Jos Brink. Dat lesgeven mondde uit in de oprichting van de Frank Sanders Academie.

Sanders: "Al vrij gauw ben ik, naast het lesgeven, gevraagd om voor een koor in Amsterdam-Noord de musical Jesus Christ Superstar te regisseren. Dat heb ik gedaan. Uiteindelijk ben ik met heel veel mensen van dat koor doorgegaan in de musicalwerkgroep Star''."

Samen met Jos Brink bedacht en schreef Sanders musicals voor deze groep: "We konden daarin dingen tekstueel uitproberen. Maar het gaf me ook een waanzinnige voldoening om te werken met mensen die onvoorwaardelijk voor een product gaan. Ik denk dat de Frank Sanders Academie wel elementen heeft van die musicalwerkgroep Star."

Musical oeuvre-award

Op zijn werkkamer staat op de kast de musical oeuvre-award die Sanders en Brink in 2005 mochten ontvangen uit handen van Joop van den Ende. Maar roem is vergankelijk moet Sanders erkennen: "Jonge mensen die hier auditie komen doen, weten vaak niet eens meer wie ik ben. Als ik hier door het pand loop weten ze niet dat ik de man ben van de Frank Sanders Academie. Ik ben dan gewoon een voorbijganger.

