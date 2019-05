Restauratie Haarlemse kathedraal krijgt prestigieuze Europese award

HAARLEM - Het restauratiewerk aan de kathedrale Basiliek Sint Bavo heeft een Europese prijs gewonnen. De Nostra Award wordt toegewezen aan projecten die in het teken staan van het behoud van het cultureel erfgoed.

De kathedraal aan de Leidsevaart, waar momenteel de afronding van de restauratie wordt gevierd met het evenement 'Klim naar het licht', is in fasen vanaf 2010 gerestaureerd. In totaal kosten de herstelwerkzaamheden 26 miljoen euro.

De jury van de Europese prijs prees vooral het toevoegen van nieuwe kunstuitingen in de monumentale kathedraal van begin vorige eeuw, zoals de glas-in-lood-ramen van kunstenaar Jan Dibbets. NH Nieuws zag in 2016 hoe hierdoor de donkere kerk helemaal opfleurde:

Ook het herstellen van de tekst onder de hoogste ramen en in de koepel naar ontwerp van de oorspronkelijke architect Joseph Cuypers, wordt zeer gewaardeerd door de jury. De regel van de hymne van het Te Deum is nu ook goed te zien op de gevel- en geveltocht die leidt naar de loopbrug over de twee torens van de kathedraal.

De 26 miljoen kostende restauratie is betaald door het Rijk, de provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlem, het bisdom Amsterdam-Haarlem, de stichting kathedrale Basiliek Sint Bavo en door parochianen en particuliere giften.

Eerder kregen de restauraties van het Dudok-raadhuis in Hilversum, de Dom in Utrecht en De Hallen in Amsterdam-West al de prestigieuze Europa Nostra Award.