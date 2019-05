Droog zitten tijdens Alkmaarse kaasmarkt met nieuwe uitklapbare tribune

ALKMAAR - De levering liet even op zich wachten, maar de nieuwe tribune voor de Kaasmarkt is aangekomen in Alkmaar. Op dit moment staat de aanhangwagen-met-tribune op het terrein van Stadswerk072 te wachten op een kenteken.

De tribunewagen zal bij de kaasmarkten 's ochtends in alle vroegte naar het Waagplein worden gebracht en dan opengeklapt. Een flinke verbetering ten opzichte van de huidige tribune, die veel meer tijd kost om op te zetten en geen dak heeft. Eenmaal opengeklapt zijn er zestig overdekte zitplaatsen beschikbaar.

Een nieuwe tribune op de kaasmarkt was een langgekoesterde wens van de gemeente, die al eind maart werd aangekondigd en nu in vervulling gaat. Hopelijk kan er vanaf de eerstvolgende kaasmarkt gebruik van worden gemaakt, maar zeker is dat nog niet, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.