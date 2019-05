De Peiling: 'Roken op het strand moet verboden worden'

NOORD-HOLLAND - Aan de Belgische kust wordt het op een aantal stranden verboden om te roken. Dat scheelt overlast voor andere badgasten en er blijven geen peuken achter in het zand. Zie jij een rookverbod op Nederlandse stranden zitten?

tRoken op het strand moet verboden worden

Oostende

De burgemeesters van de Belgische badplaatsen Oostende en Bredene zijn vooral de achtergebleven sigarettenpeuken op het strand zat. "Het duurt wel twee jaar voor zo'n peuk volledig is verteerd en afgebroken", zegt burgemeester Steve Vandenberghe tegen VTM Nieuws. "Bovendien zit zo'n filter van een sigaret vol gifstoffen. Die komen vrij in het milieu."

Renesse

In Nederland worden in het Zeeuwse Renesse plannen gemaakt voor een rookvrij strand. Waar in België boetes worden uitgedeeld aan mensen die toch een sigaret opsteken, hopen ze in Zeeland rokers met ludieke acties bewust te maken van de overlast die ze veroorzaken. Bekeuringen krijgen rokers in Zeeland nog niet.

Zien roken doet roken

In Australië, Canada en de Verenigde Staten is een rookvrij strand al heel normaal. Ook op de stranden van Nice en Cannes in Frankrijk mag er geen sigaret meer worden opgestoken. Het Longfonds juicht die rookvrije stranden toe, omdat het bijdraagt aan het streven van een rookvrije generatie. 'Zien roken doet roken', is het idee, vandaar dat er campagne gevoerd wordt om steeds meer plekken rookvrij te maken. Schoolpleinen, sportvelden en nu dus mogelijk ook de stranden.

