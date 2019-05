Dodelijk ongeluk op dijk tussen Enkhuizen en Lelystad: weg nog uren dicht

ENKHUIZEN - Op de N307 of Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad is een dodelijk ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg nog zeker een paar uur dicht voor verkeer.

Op foto's is te zien dat een vrachtwagen en een personenauto frontaal op elkaar zijn gebotst. De bestuurder van de auto is daardoor bekneld geraakt en heeft de klap niet overleefd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.

De provincie Flevoland meldt dat het nog zeker tot 12.00 uur gaat duren voordat de weg weer open kan.