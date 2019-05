Meer jongeren met alcohol- of drugsvergiftiging in noorden van provincie: "Zorgwekkend!"

NOORD-HOLLAND - Het lukt Noord-Holland Noord nog niet om het aantal jongeren met een alcohol- of drugsvergiftiging terug te dringen. In de eerste drie maanden van 2019 zijn in totaal zestig tieners en begin-twintigers naar het ziekenhuis vervoerd, omdat ze te veel drank of drugs hadden genuttigd. Vorig jaar ging het in diezelfde periode nog om 54 jongeren.

Dat blijkt uit cijfers van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, die de conclusie 'zorgwekkend' noemt. "Alcohol- en drugsgebruik door jongeren is risicovol. Elke ambulancerit is er één te veel", zo laten ze weten.

Cijfers

De meeste jongeren voor wie een ambulance moest komen, waren tussen de 18 en 23 jaar oud. Jongens gaan vaker de mist in dan meisjes: 37 versus 23. En in de meeste gevallen (34 keer) ging het om een alcoholvergiftiging.

Ook zijn er opvallende regionale verschillen in het aantal ambulanceritten. De regio Alkmaar voert de lijst ruimschoots aan met dertig 'getroffen' jongeren, in de Noordkop gaat het om zestien jongeren en in West-Friesland om veertien. Het gaat hierbij wel om de plek waar de ambulance naartoe moest komen, en niet om de woonplaats.

De regio probeert al langere tijd om het aantal comazuipers en drugsmisbruikers te verminderen. Dat doen zeventien gemeenten door samen te werken met de GGD, verslavingsinstelling Brijder Jeugd, de Veiligheidsregio en de GGZ. "Deze cijfers bevestigingen nogmaals het belang om te blijven inzetten op beperking van alcohol en/of drugs onder jongeren."