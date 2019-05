VIDEO: Niki Lauda's laatste race op Zandvoort

Comeback

Zijn carrière leek voorbij, maar tot ieders verbazing zat hij zes weken later alweer in zijn racewagen, met meters verband om zijn verbrande hoofd. Dat jaar verloor hij de strijd om het wereldkampioenschap van de Engelsman James Hunt met één punt verschil. Een jaar later had Lauda de zaken weer rechtgezet en was hij voor de tweede keer de snelste ter wereld.

In 1979 verliet Lauda de autosport en richtte hij Lauda Air op. In de jaren 80 maakte hij een comeback en werd in 1984 voor de derde keer wereldkampioen. Een jaar later stopte hij definitief als coureur. Later was hij nog een aantal malen in de autosport actief, onder meer bij Mercedes.