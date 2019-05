Hostel in Zaandam is vergunning kwijt na klachten buurt

ZAANDAM - Een hostel aan de Westzijde in Zaandam mag van de gemeente niet meer open. De eigenaar zou zich niet aan de regels hebben gehouden.

Dat meldt het Noordhollands Dagblad. De eigenaar kreeg in maart vorig jaar een vergunning voor een jaar, om te kijken welk effect het goedkope hotel op de buurt had.

Klachten

Maar nadat omwonenden klachten hadden over onder meer afval op straat, fietsen op de stoep en op straat hangende hotelgasten, is besloten geen nieuwe vergunning af te geven. Ook was er tijdens een controle niemand aanwezig in het horecagedeelte van het hostel, iets wat verplicht is volgens de vergunning.

De eigenaar van het hostel heeft nog geprobeerd om via de rechter een vergunning af te dwingen, maar zonder succes.

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat een poging om een hostel te openen in Zaandam vroegtijdig mislukt, zo stelt de krant. In 2016 moest een hostel na een jaar de deuren sluiten, toen de vergunning niet op orde bleek.