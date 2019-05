Auto brandt uit op A9 bij Beverwijk

BEVERWIJK - Vanwege een brandende auto op de A9 richting Amstelveen is de snelweg ter hoogte van knooppunt Beverwijk enige tijd dicht geweest.

De weg was dicht tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk-Oost, meldde Rijkswaterstaat. De brandweer heeft de auto geblust. Volgens een getuige vloog het voertuig tijdens het rijden in brand. Het wrak is geborgen.





Hoewel de rook over de andere weghelft trok, bleef de snelweg richting Alkmaar voor zover bekend gewoon open. Verkeer richting Amstelveen werd omgeleid via de A22.