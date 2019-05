Songfestival 2020 aan de Noordzee? "We hebben een tent, we kunnen ze hebben!"

WIJK AAN ZEE - Het zou natuurlijk (misschien íéts) te gek zijn: het Eurovisie Songfestival 2020 in Wijk aan Zee. De dorpelingen zien het wel zitten, al die glitterkanonnen, een leger journalisten en honderdduizenden fans uit héél Europa op bezoek. "Waarom niet? We hebben een tent; we zijn er klaar voor, laat het songfestival maar komen!"

Het speculeren kan beginnen: waar wordt het grote festijn volgend jaar gehouden. "In Hilversum waren ze al bang dat Duncan zou gaan winnen; het zou hen miljoenen kosten! Nou wij hebben hier in mei altijd al een feest, dus de tent staat er al. We hebben vier kilometer strand en zitten dichtbij Schiphol." Bedenker Aart Hiemstra ziet het wel zitten, zo'n groot evenement in zijn dorp.

Schaaktoernooi

Ad van Schoe van café De Zon heeft er ook de volste vertrouwen in. "We hebben hier natuurlijk ook al het grote schaaktoernooi waar miljoenen mensen naar kijken. We zijn al een bijzonder dorp, dus het Eurovisie Songfestival 2020 in Wijk aan Zee: daar gaan we dit jaar voor!"

Of het mega-evenement er echt gaat komen, is nog onzeker. Maar als het aan de Wijk aan Zeëers ligt, kan het organiseren beginnen. "Natuurlijk is er Amsterdam of Rotterdam, maar het is daar zo vol. Hier is het leeg en ruim, ruimte zat voor iedereen."