Tot zeven jaar cel geëist voor aanslag op Panorama: 'Ondermijning van journalistiek'

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vanmiddag tot 7 jaar cel geëist tegen de drie mannen die verdacht worden van de aanslag op het gebouw van tijdschrift Panorama.

Het OM eist 7 jaar cel tegen Richard Z. Tegen de andere twee verdachten, Mike van den B. en John P., wordt 6 jaar cel geëist. De mannen worden verdacht van poging tot doodslag voor de aanslag op 21 juni vorig jaar.

De strafeis komt hoger uit dan was verwacht. Dit komt omdat de officier de aanslag een 'ondermijning van de journalistiek' beschouwd en de beschieting wordt door justitie een aanslag op de persvrijheid genoemd.

Antitankraket

Volgens de officier van justitie hebben de verdachten doelbewust met een antitankraket op het kantoorgebouw geschoten. Niemand raakte gewond, maar er was wel behoorlijk wat schade. Tijdens de beschieting was er een persoon in het pand aanwezig. Zij is niet gewond geraakt. Ook is ze volgens deskundigen zeer waarschijnlijk niet in levensgevaar geweest.

Om die reden vraagt het OM vrijspraak voor poging tot moord en lichamelijk letsel. Wel denkt ze dat ontploffing, vernieling en het in bezit hebben van een antitankraket is bewezen.