Op Texel is het grootste weidevogelgebied van Nederland in oude staat hersteld

TEXEL - Na jarenlange voorbereiding is het eindelijk zover: de akkers zijn verdwenen en de boeren hebben elders op Texel nieuwe plekken gekregen. Waalenburg is weer een natuurgebied geworden zoals het vroeger ooit was. Vanaf nu is de polder weer een paradijs voor zeldzame weidevogels en bijzondere bloemen.

De Waalenburg ligt op het laagste punt van Texel. "Eeuwenlang, tot halverwege vorige eeuw, was dit een een uniek natuurgebied, met zoet en zout water waar enorm veel vogels en bloemen zaten. We laten nu het grondwater in het natuurgebied bijna een meter stijgen. Zo hopen we op het ontstaan van weidegebied vol bijzondere bloemen en vogels", vertelt boswachter Jerome van Abbevé.

De natuur moet het nu zelf doen

Op een uitkijkpunt zie je goed hoe groot het gebied is. "Het is ook echt het grootste weidevogelgebied van heel Nederland", vertelt Van Abbevé trots. Hij vraagt zich af hoe het 500 hectare grote natuurgebied zich de komende jaren zal gaan ontwikkelen. "Ons werk zit erop, we kunnen nu alleen maar afwachten wat er gaat gebeuren. De natuur moet nu zelf het werk doen."

Midden in de polder wijst de boswachter naar een grote kreek die door het landschap kronkelt: "Deze kreek is hersteld naar ongeveer 100 jaar terug. Nu is het allemaal nog zand bij de oevers, maar dat gaat snel veranderen. De bloemen moeten er weer gaan groeien, dan krijg je veel insecten. En dat is weer goed voedsel voor die kuikentjes die hier allemaal moeten opgroeien."

Evengoed zijn er al genoeg bijzondere vogels te zien en te horen. Vooral de veldleeuwerik schreeuwt erop los. En ook de grutto’s, tureluurs, scholeksters, lepelaars en kieviten voelen zich er al helemaal thuis. De polder wordt dan ook druk bezocht door vogelliefhebbers, die gretig gebruik maken van de fietspaden en uitkijkposten.

Velden vol orchideeën

Dan zijn er ook nog talloze zeldzame bloemen planten te vinden. Op dit moment kleuren de velden paars van de vele orchideeën. "Deze zijn in de rest van het land megazeldzaam en hier groeien ze echt met honderden in het veld", vertelt Van Abbevé enthousiast, terwijl hij een orchidee bewondert.

Hem valt elke dag wel weer iets nieuws op in het natuurgebied, maar het meest hoopt hij op de terugkeer van de beroemde kemphaan, die hier ooit broedde. Deze is wel al gezien, maar dat is voor de boswachter niet goed genoeg. "Als de kemphaan het hier zo leuk vindt dat hij zich hier ook gaat voortplanten, is hij pas echt terug. Dan gaat de champagne wel open", vertelt hij lachend.

