Agenten in de remmen voor kudde koeien in Purmer

PURMER - Agenten van de politie Edam-Volendam & Waterland moesten gisteren rond 16.30 op de Oosterweg in Purmer om een bijzondere reden in de remmen. Precies op dat moment verplaatste een melkveehouder zijn kudde van het ene naar het andere weiland. Maar voordat 220 runderen de weg zijn overgestoken, ben je wel even verder.

De agenten besloten daarom het gesjok van de runderen rustig af te wachten, al bleek die rust hen niet lang gegund. "Bijna tegelijk kwam er een spoedmelding", schrijft de politie op Facebook.

"Om hulp te bieden aan een psychotische man moest de politie met spoed naar Volendam." De agent achter het stuur keerde daarop de politieauto, en zette in volle vaart koers richting het vissersdorp."

Om de koeien niet van slag te brengen, werd de loeiende sirene 'ruim buiten hoorafstand voor de koeien' aangezet.