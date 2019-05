Ajax contracteert Argentijn Lisandro Martínez

AMSTERDAM - Lisandro Martínez, de nieuwe linksback van Ajax, heeft een contract voor vier jaar getekend bij de Amsterdammers, met een optie voor nog een jaar. De Argentijn werd vandaag medische goedgekeurd. "Ik heb voor Ajax gekozen, ten eerste omdat het een voetbalschool is", zei hij tegen De Telegraaf.

"Ook omdat ik denk dat Ajax de plek is waar ik mij maximaal kan ontwikkelen en een toegevoegde waarde kan zijn. De manier waarop ze spelen, met dit mooie team."

Martínez komt over van het Argentijnse Defensa y Justicia, naar verluidt voor zeven miljoen euro. Op 22 maart van dit jaar maakte hij zijn debuut in het Argentijnse nationale team in een oefenwedstrijd tegen Venezuela.

"Martínez is een linksbenige speler die achterin op meerdere posities uit de voeten kan", zei Marc Overmars, directeur spelersbeleid. "Hij is een verdediger die graag vooruit wil voetballen. Hij brengt een bepaalde mentaliteit mee die we hier goed kunnen gebruiken, vergelijkbaar met wat zijn landgenoot Nico Tagliafico hier laat zien. En hij is nog jong, dus we verwachten dat hij zich de komende jaren verder gaat ontwikkelen tot een nog betere speler."