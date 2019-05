Zo onthullen echte motorfreaks het geslacht van hun baby!

LIMMEN - Gender reveal party's: ze zijn erg populair. Op de feestjes maken de aanstaande ouders bekend wat het geslacht wordt van hun baby. Veel mensen doen dat door een (meestal blauwe of roze) kleurstof te verstoppen in een taart, anderen steken een bepaalde kleur vuurpijl af. Niels en Naomi uit Limmen hadden een wel heel bijzonder idee.

Omdat het stel verknocht is aan motorrijden was het voor Niels en Naomi dan ook bijna vanzelfsprekend dat de motor een rol moest spelen bij de bekendmaking van het geslacht van hun kindje.

Band oproken

Eerder hadden ze in een filmpje gezien dat er een kleurstof vrij kan komen als je de achterband van een motor oprookt. Dan moet er in het rubber van de band wel een kleurstof gestopt zijn. Dat oproken doe je door het wiel heel snel te laten draaien. En dat leek hen ook wel wat, dus bestelde Naomi een band met kleurstof in Amerika.

Daar waren ze al lastig verkrijgbaar, maar in Nederland zijn ze - voor zover bekend - helemaal niet te koop, zegt Niels een dag na het feestje. In Europa zijn de banden volgens hem niet toegestaan. "Wij wilden er natuurlijk ook niet mee rijden, maar voor zo'n show die we wilden geven, kun je ze wel gebruiken."

Toen de band werd geleverd, bleek er een probleempje te zijn. De kleurstof kwam door de band heen. "We hebben de band ook nog zwart gespoten, zodat niemand van tevoren iets kon zien", zegt Niels.

280 euro

De bekendmaking was gisteren. Er waren volgens Niels zo'n 30 á 40 vrienden en familieleden bij. "We hebben 280 euro voor een band betaald waar je nu niks meer mee kan. Maar het was echt een vreselijk goede actie. Er is geen mooiere manier om het geslacht van je kindje bekend te maken", vindt Niels.

Maar wordt het nu een jongetje of een meisje? Dat zie je hier:

Het kindje van Naomi en Niels wordt in september verwacht.