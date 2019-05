Nieuwe energievormen zullen ons landschap veranderen, maar hoe?

AALSMEER - Om de klimaatdoelen te halen, wil de provincie in 2050 energieneutraal zijn. Door de omschakeling naar duurzame energie zal onze leefomgeving ingrijpend veranderen. Maar hoe dat er precies uit gaat zien, is nog de vraag. Volgens Marc Hanou van het Planbureau voor de Leefomgeving moeten we goed kijken of iets in het landschap past of niet. En we moeten dat debat met z’n allen voeren.

Windmolens, zonnepanelen, energie-verdeelstations en biovergisters maken steeds meer deel uit van ons landschap. Veel mensen begrijpen de noodzaak van de energietransitie wel. Toch is er soms ook weerzin als het in de eigen achtertuin gebeurt. En dat is straks wel vaak het geval.

Klimaatdoelen

"Als we niet uitkijken hebben we straks een landschap dat weliswaar duurzaam is – maar waar niemand meer in wil wonen", waarschuwt Marc Hanou. Als onderzoeker van Planbureau voor de Leefomgeving is hij gespecialiseerd in het maken van strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Volgens hem mag het behalen van de klimaatdoelen niet boven alles gaan.

"Het is geen rijdende trein die op ons afkomt", legt Hanou uit. "Het is belangrijk dat we met elkaar het debat aangaan over wat we mooi of lelijk vinden en wat we wel accepteren of niet. We moeten dat debat ook echt met elkaar gaan voeren. Het maakt uit of we ons daar eigenaar van voelen, dat we daar echt aan mee doen of dat het allemaal maar over ons heenkomt."

Veranderingen

Volgens Hanou komen er ook veranderingen op ons af, die we nu nog niet zo goed kunnen voorzien. "Benzinestations zullen waarschijnlijk gaan verdwijnen, omdat mensen in elektrische auto’s gaan rijden. Misschien leidt warmteopslag in oppervlaktewater wel tot openluchtzwembaden waar je het hele jaar in kunt. En wie weet hoe de acceptatie van overlast rond Schiphol verandert als de omwonenden zelf veel minder vliegen. Het is allemaal nog maar nauwelijks te voorzien, maar uiteindelijk geven we het samen vorm", aldus Hanou.

Jouw Noord-Holland

Noord-Holland is misschien wel de meest innovatieve provincie als het gaat om kenniseconomie en circulaire economie. De provincie stimuleert op tal van gebieden initiatieven die hieraan bijdragen. In Jouw Noord-Holland laten we dat zien met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen én op radio en tv. Jouw Noord-Holland wordt gemaakt in samenwerking met de provincie Noord-Holland.