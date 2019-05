West-Fries landschap 3500 jaar geleden al door boeren bepaald

HOORN - Het Noord-Hollandse landschap is continu aan verandering onderhevig. Dat begon al in de bronstijd - zo'n 3500 jaar geleden. De eerste bewoners van onze provincie bouwden nederzettingen en begonnen al snel het landschap naar hun hand te zetten voor akkerbouw en veeteelt.

Tijdens de aanleg van de Westfrisiaweg kregen archeologen zoals Carla Soonius de mogelijkheid om een groot gebied in West-Friesland te onderzoeken. Dat was een populaire plek om te wonen in de Bronstijd, zo’n 3500 jaar geleden. De archeologen vonden in het gebied sporen van wel meer dan honderd boerderijen.

Vooral tussen Hoorn en Enkhuizen werd er veel gevonden. "We ontdekten onder meer dat de bewoners van toen al heel erg bezig waren met het invullen van het landschap", vertelt Carla Soonius, regio-archeoloog van West-Friesland bij de reconstructie van het skelet van een vrouw uit de bronstijd.

Het skelet van 'Drechtje' werd gevonden in Drechterland. Op basis van haar schedel werd een reconstructie van haar gezicht gemaakt. Samen met de vele andere vondsten, die te zien zijn in het Huis van Hilde in Castricum, krijgen we hier een goed beeld van hoe Drechtje en haar tijdgenoten in de bronstijd leefden.

Woest landschap

"Je moet je voorstellen dat het gebied heel woest en ledig was. En soort kweldergebied dat geregeld onder water liep. Toch was het gebied aantrekkelijk genoeg om in te gaan wonen. De mensen bouwden nederzettingen, gehuchten als het ware. Ze groeven heel veel greppels en afwateringen. Daarmee zorgden ze ervoor dat ze het land konden bewerken", legt Soonius uit.

Volgens Soonius leefden de bewoners met meerdere generaties op grote boerderijen. "Je ziet aan wat we hebben opgegraven, dat het hier ook redelijk vredig was. Dat je hier goed kon samenleven met je familie en je buren. Eigenlijk net zoiets als het boerenleven nu misschien wel. Maar dan zonder auto en mobieltje", vertelt ze lachend.

