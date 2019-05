Jongens beroven bezorger van pizza's voor woning in Hoofddorp

HOOFDDORP - Twee jongens hebben gisteravond in Hoofddorp een 19-jarige bezorger beroofd van zijn pizza's.

Dat gebeurde voor de deur van de woning waar de bestelling moest worden bezorgd. Bij aankomst op dat adres stonden er twee jongens voor de deur.

Op het moment dat de bezorger de pizza's wilde pakken, kwam een van de jongens naast hem staan en bedreigde hem met een wapen. Op dat moment pakte de andere jongen de pizzadozen uit de tas.

Agenten

Het duo rende vervolgens weg richting het voet- en fietspad tussen Takkenburg en Taniaburg. Agenten hebben de omgeving nog uitgekamd, maar de twee zijn niet meer gevonden.

Wie getuige is geweest of andere informatie heeft over deze beroving, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.