Zeer zeldzame olieboltruffels gevonden in Schoorlse duinen: "Was echt verbaasd"

SCHOORL - Tot zijn eigen verbazing vond Leonard Minkema uit Den Helder afgelopen week een zeer zeldzame paddenstoel in de Schoorlse duinen: een olieboltruffel. De kleine bruinige 'bonkjes' zijn ernstig bedreigd en langs de kust worden ze maar zelden aangetroffen.

Paddenstoelenliefhebber Leonard Minkema ging eigenlijk naar Schoorl in de hoop dat hij de bijzondere truffels die hij daar vorig jaar had aangetroffen, zou terugzien. Tot zijn eigen verbazing stuitte hij op een andere soort. Deze olieboltruffel, de hydnotrya michaelis, staat op de Rode Lijst van bedreigde soorten, meldt Nature Today.

Bij de Baaknol in de Schoorlse duinen vond Leonard in totaal zeventien olieboltruffels. "Eerst vond ik er eentje", vertelt hij aan NH Nieuws. "En dat is al geluk hebben, want meestal zitten ze onder de grond of onder de strooisellaag. Toen ik voorzichtig wat grond weghaalde telde ik er zeventien."

Knoflookgeur

"De olieboltruffel is zo'n drie tot vier centimeter groot en gedijt op kalk- en voedselarme grond", legt Leonard uit. "Het zijn een soort bruinige bonkjes en ruiken heel sterk naar knoflook." Of ze eetbaar zijn weet Leonard niet. "Maar dat zou je ook niet moeten doen aangezien ze zo zeldzaam zijn."

Hij heeft de gevonden olieboltruffels dan ook weer voorzichtig toegedekt en houdt de precieze vindplaats geheim. "Ik was echt verbaasd. Je verwacht het niet: je zoekt naar wat anders en dan vind je dit."