Geen treinen van en naar Hilversum door aanrijding, NS zet stopbussen in

HILVERSUM - Door een aanrijding met een persoon rijden vanmiddag uren geen treinen tussen Utrecht Centraal en Hilversum. De NS heeft voor de gestrande reizigers stopbussen ingezet.

De stopbussen rijden tussen Hilversum, Hilversum Sportpark, Hollandsche Rading en Utrecht Overvecht.

De aanrijding is rond 13.15 uur gebeurd op de Maartensdijkseweg in Hilversum. Het spoor is uren afgesloten. Vanaf 16.00 uur zouden de treinen weer volgens de normale dienstregeling moeten rijden.

Hulpsite

Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl.