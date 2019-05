Geen songfestival in Hilversum, gemeente ziet wel rol voor Hilversumse techniek

HILVERSUM - Het Eurovisiesongfestival zal volgend jaar niet in Hilversum worden gehouden, zegt de gemeente desgevraagd tegen NH Nieuws. De mediastad heeft geen geschikte locatie daarvoor. Wel is in het evenement een rol weggelegd voor de Hilversumse techniek, denkt de gemeente.

"De stad heeft geen geschikte fysieke locatie met voldoende capaciteit waar het Eurovisiesongfestival zou kunnen plaatsvinden", zegt gemeentewoordvoerder Geke Uninge.

Maar dat betekent volgens haar niet dat Hilversum geen rol kan spelen in de organisatie van het reusachtige evenement. "Hilversum heeft de techniek, de innovatie en de vakmensen die het Eurovisiesongfestival 2020 onvergetelijk kunnen maken", aldus Uninge. "Of je het nu hebt over innovaties als augmented reality, virtual reality of mixed reality of een innovatieve inzet van social media: de mediastad heeft het in huis."

"Nieuwe dimensie"

De gemeente meent daardoor dat het "Hilversums vakmanschap in staat is om een nieuwe dimensie te geven aan Eurovisiesongfestival 2020."

Wethouder Wimar Jaeger gaf eerder al aan dat Hilversum openstaat om een bijdrage te leveren aan het Eurovisiesongfestival: