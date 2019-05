Camping met blote bipsen: 'blootlopen' verliest populariteit

MIDWOUD - Het zogenoemde blootlopen is niet meer zo populair als vroeger. Naturistenvereniging 'De Vrije Vogels' in Midwoud zoekt daarom nieuwe enthousiastelingen. "Onze leden worden ouder en ondertussen hebben we te maken met een verpreutsing van de samenleving", aldus Thomas Wagemaker van de vereniging.

"Maar de mensen die hier komen, hebben het zo fijn. Ze vinden het altijd zo heerlijk rustig", vertelt Wagemaker. De Vrije Vogels bestaat 50 jaar en daarom organiseren ze op zondag een open dag.

Ouderwets imago

Het blijkt namelijk steeds moeilijker om nieuwe leden te krijgen. Dit komt onder andere door het slechte imago wat deze campings en stranden nog hebben. Wagemaker wil zich vooral inzetten om die indruk te veranderen. "Het heeft niets met seks te maken. Het is gewoon een vorm van optimale vrijheid. Die gluurders haal je er ook zo uit, die heb je hier niet. Ook heb je gewoon je eigen plekje, dus je hoeft je niet te continue te omringen met andere mensen. Daarnaast zijn het allang geen geitenwollen sokken-types meer, wat veel mensen nog denken."

Preutse samenleving

Volgens Wagemaker blijken steeds minder jonge mensen er iets voor te voelen om naakt rond te lopen en is er een verpreutsing van de samenleving aan de gang. "We hebben slechts één gezin met een dochter van twintig. Maar dat is helaas een uitzondering."

Ook met slecht weer

De vereniging hoopt dat er veel mensen op de open dag afkomen en een ander beeld krijgen. Op de vraag of ze zich zorgen maken over een koudere weersvoorspelling wordt heel trots 'nee' geantwoord. "Het gaat gewoon door met slecht weer. Mensen hoeven niet naakt. Juist alleen als je wilt. Niets is verplicht."