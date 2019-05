Voetbalteam boekt monsterzege met 24-0: "Zelfs tegenstander was onder de indruk"

HEERHUGOWAARD - Het eerste team van voetbalclub KSV heeft gisteren met gigantische cijfers gewonnen van tegenpartij WMC. De spelers van de Heerhugowaardse club wisten maar liefst 24 keer te scoren. De glansrol was voor aanvaller Danny Konijn: hij schoot 13 keer raak.

"Het niveauverschil was behoorlijk groot", lacht de voetballer. "Maar evengoed is het best heel knap van ons. Ik ben ook wel blij met die dertien treffers."

40-0 was ook een optie

Want dat was volgens Konijn nog helemaal niet zo makkelijk. Het duurde namelijk 'nog' negen minuten voordat de 1-0 viel. "We moesten echt in de wedstrijd komen. En ondanks een niveauverschil deed WMC echt z'n best. Bovendien gingen de makkelijkste ballen mis. We hebben twee penalty's gemist en regelmatig misgeschoten. Dus 40-0 had ook gekund!"

Voor KSV was de monsterzege een belangrijk resultaat, want nu staat de club op doelsaldo aan kop en bestaat er een kans dat aartsrivaal Strandvogels uit Wervershoof verslagen kan worden in de competitie. "Maar dat wordt nog héél spannend", aldus Konijn. "We hebben maar een doelpunt verschil en we moeten beide nog één wedstrijd spelen. Zij moeten tegen de nummer 11, wij tegen de nummer 3. We spelen aankomende zondag tegelijkertijd, dus dat wordt spannend tot de laatste minuut!"

Wie denkt dat er fraude in het spel is, heeft het volgens de voetballer mis. "Ik snap dat zo'n uitslag voor opgetrokken wenkbrauwen zorgt, maar het is echt eerlijk gegaan. Ik moet wel zeggen dat WMC de competitie al een tijdje heeft opgegeven. Bovendien was het voor sommige tegenstanders al de tweede wedstrijd van de dag. Maar zo'n grote zege hadden we ook niet verwacht."

Sportief

Konijn is te spreken over de manier waarop WMC met hun verlies omging. "Ze waren heel sportief en zelfs onder de indruk. 'Die zat er mooi in', hoorde ik een paar keer. Dus de sfeer was echt top, ook bij ons."

