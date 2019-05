De Peiling: Hondenbaasjes boos over boetes voor loslopende honden

NOORD-HOLLAND - Amsterdamse hondenbezitters zijn boos. De gemeente handhaaft sinds kort het losloopverbod voor honden. Wie de hond toch niet aangelijnd uitlaat, krijgt een boete van 95 euro. De net opgerichte Vereniging Hondenvrienden verzet zich tegen de aanlijnplicht. Hoe denk jij hier over?

Vroeger kon het wel

“Dat gebeurde voorheen nooit” zegt Henk Heijnen (70), die al veertig jaar aan de Weesperzijde woont in Het Parool. Hoewel er in zijn straat al meer dan twintig jaar een losloopverbod geldt, worden hondenbezitters nu pas beboet. "Vroeger kon het wel. Nu staan er ineens handhavers boetes te schrijven"

Overlast

"We zijn strenger gaan handhaven nadat er meerdere mensen hadden geklaagd over loslopende honden. Die kunnen in de straat met veel fietsers voor onveilige ­situaties zorgen," zegt een woordvoerder van de gemeente.

Kutkinderen

Onlangs sprak ook Michiel Romeyn zich in Volkskrant Magazine uit over de zaak, nadat hij er door een handhaver aan de Weesperzijde op was aangesproken dat zijn hond losliep. De acteur zegt in het interview een ingebakken weerzin tegen autoriteit te hebben. Vooral tegen handhavers die hij ‘domme idioten’ noemt en ‘niet eens weten welke regel ze nou eigenlijk uitvoeren’. "Flikker op. Pak eerst eens die kutkinderen die zitten te appen op de fiets, levensgevaarlijk."

Vereniging Hondenvrienden

Henk Heijnen laat het er niet bij zitten en heeft met 50 buurtbewoners een protestgroep opgericht: De Vereniging Hondenvrienden Weesperzijde. Hun eis: De gemeente moet loslopende honden gedogen.

Wat vind jij?

Honden los over straat, moet dat kunnen of erger jij je er groen en geel aan en zou je graag zien dat meer gemeenten baasjes van loslopende honden op de bon slingeren. We horen het graag van je!

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur.

Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. Online reageren doe je op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail dan naar depeiling@nhnieuws.nl.