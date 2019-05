Geveltuintjes: goed voor het milieu en goed voor elkaar

HAARLEM - Bewoners van de de Hagestraat in Haarlem hebben een manier gevonden om een versteende stad groener te maken én meer contact met elkaar te hebben: door de aanleg van geveltuintjes.

Na een voorbereiding van twee jaar werden vorig jaar de eerste tuintjes aangelegd: langs de gevels van de stadswoningen zorgen borders en plantenbakken ervoor dat de stad leefbaar blijft. "We willen meer biodiversiteit", vertelt Hans van Voorthuijsen, een van de initiatiefnemers. "We willen weer bijtjes, libelles en andere zoemende beestjes in de stad hebben."

Ook helpen de geveltuintjes regenwater af te voeren. "Als het regent, loopt heel veel water het riool in. Door geveltuintjes aan te leggen, geef je het water de mogelijkheid om in de grond te lopen", vervolgt Hans.

Samen

Net zo belangrijk als het milieu vinden de bewoners het om samen het groen te onderhouden, wat de cohesie in de buurt verhoogt. Eens in de zoveel tijd gaan daarom dan ook de handen uit de mouwen en wordt er onkruid gewied en worden nieuwe plantjes in de grond gezet. "In deze tijden van individualisme is dat wel eens fijn."

Jouw Noord-Holland

Noord-Holland is misschien wel de meest innovatieve provincie als het gaat om kenniseconomie en circulaire economie. De provincie stimuleert op tal van gebieden initiatieven die hieraan bijdragen. In Jouw Noord-Holland laten we dat zien met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen én op radio en tv. Jouw Noord-Holland wordt gemaakt in samenwerking met de provincie Noord-Holland.