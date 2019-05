Sander (22) uit Alkmaar lijdt aan onofficiële ziekte ME : "Elke dag vecht ik voor verbetering"

ALKMAAR - Door heel de provincie kleuren gebouwen vanavond blauw voor de wereld ME-dag. De ziekte die chronische vermoeidheid veroorzaakt wordt officieel in Nederland nog niet gezien als ziekte, maar velen lijden eraan.

ME staat voor Myalgische Encephalomyelitis en veroorzaakt chronische vermoeidheid. De oorzaak is onbekend, net als de genezing ervan. In Nederland wordt de ziekte nog niet officieel erkend.

Dat gebrek aan erkenning heeft er tot nu toe voor gezorgd dat een diagnose krijgen lastig is. "Ik was gezond. en ja, ik moest maar een trap onder mijn kont krijgen", kreeg de 22-jarige Sander Zwiers te horen toen hij met zijn vermoeidheidsklachten naar dokters ging. "Ik was toen 14 jaar en het zou wel pubertijd zijn, of dat mijn ouders niet streng genoeg optraden".

Inspanning kost energie

Sander heeft inmiddels al 6 jaar de diagnose ME en heeft sindsdien een stuk minder actief leven. Hij moest zijn middelbare school afbreken omdat dat het teveel energie kostte. Fysieke of mentale inspanningen kosten veel meer energie dan bij een ander. Met als gevolg dat hij zijn dagen voornamelijk op de bank doorbrengt voor de tv.

"Ik vecht nog elke dag om verbetering te krijgen", vertelt hij liggend op de bank. "Ik heb een fysiotherapeut, ik doe yoga. En sommige dingen helpen wel en geven iets meer energie. Veel is het alleen niet."

Het is onduidelijk hoeveel mensen er met ME leven in Nederland. ME/CVS Stichting Nederland schat het aantal nu op 44.200 tot 130.900 Nederlanders.