Auto slaat over de kop en belandt in berm in Hoofddorp

HOOFDDORP - Een auto is op de N201 in Hoofddorp over de kop geslagen en in de berm beland. Volgens een getuigen zijn twee inzittenden naar het ziekenhuis gebracht met onbekende verwondingen.

Het is niet bekend hoe de auto in de berm terecht is gekomen. Daar wordt door de politie onderzoek naar gedaan. Ook is het niet bekend hoeveel voertuigen er bij het ongeluk betrokken waren.

Volgens een getuige zaten er drie inzittenden in de over de kop geslagen auto. De weg is dicht voor het verkeer. Het is niet bekend hoe lang dit nog zal duren.