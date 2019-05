Groot supportersfeest bij Johan Cruijff Arena

AMSTERDAM - Bij de Johan Cruijff Arena hebben honderden supporters na de wedstrijd tegen FC Utrecht een groot feest gevierd.

Er werd getrommeld, gezongen en er waren een paar fakkels te zien. De supporters vierden dat Ajax officieus landskampioen is geworden na de met 4-1 gewonnen wedstrijd, want alleen als PSV met een doelpunt of twaalf verschil wint kan het nog misgaan.

Lees ook: Ajax is officieus kampioen na winst op FC Utrecht en verlies van PSV bij AZ

Ajax speelt aanstaande woensdag tegen De Graafschap in Doetinchem. De huldiging vindt de volgende dag om 16.00 uur op het Museumplein plaats.