Notoire autobekrasser opgepakt in IJmuiden

IJMOND - De politie in de IJmond heeft een autobekrasser opgepakt die de afgelopen periode in de regio al meer dan 20 voertuigen had beschadigd.

Zeker 24 auto's moesten het sinds maart vorig jaar ontgelden. De politie tastte meer dan een jaar lang in het duister wie dit op zijn geweten zou hebben, totdat ze hulp kregen van een gedupeerden zelf. Samen met de politie hebben ze ervoor gezorgd dat er nu een aanhouding heeft kunnen plaatsvinden.

Op Facebook schrijft de politie vol lof over de samenwerking met de gedupeerden. "Dat dit nu is gelukt met behulp van de benadeelden zelf, vinden wij geweldig!", aldus de politie. "De oplossing van deze hatelijke feiten maakt dat velen weer rustiger kunnen slapen."

Vergoeden

De politie doet geen uitspraken over de identiteit van de verdachte. Onder het bericht wordt er met gejuich gereageerd. "Hij is eindelijk gepakt, ouwe", is de reactie van een man. "Hopelijk zal de dader alle schade vergoeden!", is de vraag van een ander.