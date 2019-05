Huldiging Ajax vindt donderdagmiddag plaats op Museumplein

AMSTERDAM - Mocht Ajax aankomende woensdag inderdaad landskampioen worden, dan is het Museumplein het decor van de huldiging van de ploeg.

Dat laat de gemeente zojuist weten. Morgen beginnen de voorbereidingen voor de mogelijke huldiging, die donderdag om 16.00 uur zou gaan plaatsvinden.

Veilig verloop

"De Amsterdamse driehoek (burgemeester, hoofdofficier van justitie en politiechef) hecht aan een feestelijke huldiging voor alle supporters van Ajax maar zeker ook aan een veilig verloop", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Hoewel het pas woensdag definitief duidelijk is of Ajax het landskampioenschap verovert, is het noodzakelijk om op maandag te starten met de voorbereidingen in verband met de openbare orde en veiligheid."

Ajax staat nu drie punten voor op PSV en heeft een veel beter doelsaldo. Alleen als Ajax van De Graafschap verliest en PSV met een doelpunt of twaalf verschil van Heracles wint kan het nog misgaan.

Geen taboe

Burgemeester Femke Halsema liet eerder al weten dat huldigen op het Museumplein wat haar betreft 'geen taboe' meer was. "De laatste keer dat er feest was op het Museumplein is het nogal uit de hand gelopen en is er nogal wat schade geweest. We zijn in gesprek. We zijn aan het nagaan of je dat beheersbaar kunt krijgen. Alle partijen moeten meewerken."

Omwonenden en ondernemers worden volgens de gemeente 'via verschillende kanalen' geïnformeerd.