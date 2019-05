Vurige wens voor meer vrijwilligers bij de brandweer in Oostzaan

OOSTZAAN - Tijdens een speciale moederdagbraderie in Oostzaan mochten de liefhebbers in de huid van een echte brandweerman of vrouw kruipen. Over balken springen, gevaarlijke vlammen blussen en met loodzware poppen van 90 kilo zeulen: het zijn de taken die een vuurvechter tijdens zijn werk tegenkomt. Het doel van de middag is om vrijwilligers te strikken, want de brandweer komt mensen te kort.

Vorig jaar stond de brandweer ook al op de braderie, maar dit jaar wilde ze het wat steviger aan pakken. "We hebben nu een team van achttien man, maar onze wens is om met 21 brandweerlieden de strijd aan te gaan", zegt de leidinggevende van de groep brandweermannen Henjo de Vries. "Ook zijn er veel te weinig vrouwen om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn, hebben we nog een hoop vrouwen nodig. We hebben er nu twee."

Ondertussen zijn er een aantal moedige mensen die zich in een brandweerpak hijsen. Op het parcours moet je eerst een brand blussen, vervolgens een persoon verschuiven en over een balk klimmen. "Wat vermoeiend zeg. Het pak is zwaar, de slang is zwaar en dan ook nog moeten rennen", zegt een deelnemer.

Paaien

De vele mensen die kijken zijn nog niet zo snel te paaien om ook vrijwilliger te worden. "Mensen zijn druk, werken hard en hebben daarnaast ook nog een druk privéleven. Als je vrijwilliger wordt bij de brandweer geef je wel een beetje extra vrijheid op. Je krijgt er wel veel voor terug, een mooi team en een groep vrienden die altijd voor je klaarstaan.