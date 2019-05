Komende week lekker weer, maar pas op met de hoge zonkracht

NOORD-HOLLAND - Na het natte en koude weer van de afgelopen weken, wordt het wel weer eens tijd voor wat meer zon. En laat dat nou net gaan gebeuren komende week, te beginnen vanaf morgen.

De weersvoorspellingen vanaf maandag zijn namelijk: zon en warmte.

Morgen valt het nog mee met de temperatuur; deze wordt tussen de 12 en 15 graden naar verwachting. Daarna loopt het kwik verder op richting de 20 graden aan het einde van de week. Dat is er overigens ook kans op onweersbuien.

Zonkracht

Volgens weeronline.nl moeten zonaanbidders deze week wel rekening houden met hoge 'zonkracht'. Volgens de UV-index is de zon komende week vrij krachtig, met kans op verbanden als gevolg. Het advies luidt dan ook om je goed in te smeren voor je de zon in gaat.