Auto te water in Winkel: bestuurder gewond

WINKEL - In Winkel is vanmiddag een auto de sloot in gereden. De bestuurder is gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 13.15 uur op de Provinciale weg N239. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk.

Vrees

Even bestond er bij de hulpdiensten de vrees dat er nog een tweede persoon in de auto zat en dat deze mogelijk in het water zou liggen, maar dit bleek uiteindelijk niet het geval, aldus een politiewoordvoerder.

Hoe het met de bestuurder gaat, is niet bekend. Wel is er een traumahelikopter richting Winkel gevlogen zodat een speciale arts medische assistentie kan verlenen.