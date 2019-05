Schagenees (31) weigert drugstest en bedreigt politieagent

SCHAGEN - Een 31-jarige man uit Schagen is gisteravond aangehouden voor het weigeren van een alcohol- en drugstest en voor het bedreigen van een agent.

De man werd rond 22.00 uur gecontroleerd op de Welmolen, omdat hij zichtbaar onder invloed was. Omdat hij geen test wilde afnemen, namen agenten hem mee naar het bureau.

Nachtje blijven

Dat ging niet zonder slag of stoot. De agressieveling schold de hele boel bij elkaar, schopte een stoel door de verhoorkamer en bedreigde een agent, aldus de politie. Zijn rijbewijs is ingenomen en de man mocht een nachtje blijven. Vandaag wordt hij verhoord.

Het was sowieso een bewogen nacht voor de politie in Schagen, want een paar uur later was er wederom een akkefietje met beschonken mensen. Om 5.00 uur zagen agenten twee mannen bij een auto staan op de Julianalaan, terwijl ze beide dronken waren. Het duo werd verzocht om niet te gaan rijden, maar stapte toch in het voertuig.

Botsing

De politie gaf een stopteken, maar die werd genegeerd. De bestuurder, een man van 27 uit Alkmaar, ging ervandoor, maar kwam niet ver: in de Roosstraat reed hij tegen een geparkeerde auto. Hij had veel te veel gedronken en is aangehouden.