VIDEO: Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, het is een straaljager!

SCHIPHOL - Zit je rustig in het vliegtuig naar buiten te staren, op de weg terug van een weekje Rhodos, vliegen er opeens twee straaljagers vlak naast je. Het overkwam Stefan Kleinman (28) gisteren, toen de Airbus A320 waarin hij zat boven Duitsland werd onderschept door straaljagers van de Duitse luchtmacht.

Wat was er aan de hand? Het vliegtuig van TUI Nederland was het radiocontact verloren met de verkeersleiding van Schiphol. Het is standaardprocedure om straaljagers te laten uitrukken als er te lang geen radiocontact mogelijk is en uitgesloten moet worden of het toestel is gekaapt of dat de piloten bijvoorbeeld buiten bewustzijn zijn.

Maar dat wist Stefan niet, de rest van de passagiers evenmin. "Dat was wel even schrikken, toen ik die straaljagers zo dichtbij zag", vertelt hij een dag later aan NH Nieuws. Hij pakte gelijk zijn telefoon om het tafereel vast te leggen.

Nadat de rest van de passagiers ook lucht kreeg van de aanwezigheid van twee gevechtsvliegtuigen, ontstond er lichte rumoer in het vliegtuig, vertelt Stefan. "Iedereen vroeg zich af wat er aan de hand was. Daarná werd in het vliegtuig pas omgeroepen dat het een routine-inzet was. Toen werd het weer rustig. Maar daarvoor was het toch wel heel erg spannend."

Goede vakantie

De Airbus landde uiteindelijk rond 17.30 uur zonder problemen op Schiphol. Het radiocontact was inmiddels weer hersteld. En hoe de vakantie was? Stefan: "Top, lekker weer! Beter dan in Nederland."